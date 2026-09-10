İSTANBUL Tersane Rixos’ta düzenlenen GlobeMeets B2B Networking Event, dünyanın farklı ülkelerinden turizm profesyonellerini İstanbul’da buluşturdu. Yaklaşık 70 ülkeden turizm şirketinin katıldığı etkinlikte sektörün güncel gündemi ve uluslararası iş bağlantıları ele alındı.

Etkinliği takip eden KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, meslektaşlarının yanı sıra Alanya dostu duayen turizmci dostu Hüseyin Baraner ile de görüşme fırsatı buldu. Dim’e etkinlikte KGK üyesi gazeteciler Emre Baktıroğlu ve Ahmet Coşkunaydın da eşlik ettiler.

İstanbul’un uluslararası turizm organizasyonlarındaki rolüne dikkat çeken Dim, kentin sektördeki ağırlığının giderek güçlendiğini vurguladı.