Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, patenli çocukların hareket halindeki bir halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerlediği anlar yeniden kameralara yansıdı. Antalya Ekspres'in aktardığına göre, yoğun trafikte metrelerce bu şekilde seyahat eden grup, hem kendi can güvenliklerini hem de diğer sürücüleri riske attı.

Otobüs durana kadar devam eden tehlikeli yolculuk sırasında, çevredeki araç sürücülerinin uyarılarına rağmen çocuklar eylemlerini sürdürdü. Aracın durmasıyla birlikte patenli grubun otobüsün arkasını bırakarak bölgeden hızla uzaklaştığı bildirildi.

ALINAN ÖNLEMLER YETERSİZ Mİ KALDI?

Geçmişte toplu taşıma esnafı tarafından araçların arka bölümlerine uyarı yazıları asılmış ve belirli otobüslere güvenlik kameraları yerleştirilmişti. Alınan bu fiziki tedbirlere rağmen benzer ihlallerin sürmesi, sorunun çözümü için aileler ve denetim mercileri düzeyinde yeni adımların atılması gerekliliğini ortaya koyuyor. Özellikle eski Antalya Müzesi güzergahında bu tür ihlallerin sıklıkla tekrarlandığı ifade ediliyor.

2022 YILINDAKİ ACI OLAY HAFIZALARDA

Patenli çocukların otobüslere tutunarak yaptığı yolculuklar bölgede daha önce ölümcül sonuçlar doğurmuştu. 2022 yılında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi’nde meydana gelen kazada, özel halk otobüsünün arkasına tutunmaya çalışan 3 çocuktan 13 yaşındaki Emin Aydın aracın altında kalarak hayatını kaybetmişti. Aynı olayda 12 yaşındaki İskender Oğuz ise yaralanmıştı.