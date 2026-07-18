Türkiye'nin makine imalat sanayisi, yılın ilk yarısında serbest bölgeler dahil toplam 13,8 milyar dolarlık ihracata imza attı. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından yayımlanan verilere göre, ocak-haziran döneminde sektörün kilogram başına ortalama ihracat fiyatı yüzde 11 artarak 8,7 dolara çıktı. Katma değerli üretimdeki bu artış, sektörün küresel pazardaki rekabet gücünü yansıtıyor.

EN ÇOK İHRACAT HANGİ ÜLKELERE YAPILDI?

Sektörün en büyük alıcısı konumundaki Almanya'ya bu dönemde 1,7 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildi. İhracat pazarları arasında en çarpıcı ivmeyi ise Amerika Birleşik Devletleri yakaladı. ABD'ye yapılan ihracat yüzde 33,9 oranında sıçrama yaparak 1,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Listenin ilk beş sırasında İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya da yer buldu.

Ürün bazında incelendiğinde, türbin, turbojet ve hidrolik silindir grupları yüzde 25,6'lık artışla ihracatını en çok geliştiren kalemler oldu. Buna karşılık, deri işleme makinelerinin dış satımında yüzde 35,3 oranında düşüş kaydedildi.

SAVUNMA SANAYİSİ NEDEN ÖN PLANA ÇIKIYOR?

Küresel çapta artan jeopolitik gerilimler, Avrupa ülkelerini savunma bütçelerini artırmaya ve tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmaya yöneltiyor. Bu durum, güçlü bir üretim altyapısına sahip Türk makine sektörü için yeni pazar fırsatları yaratıyor.

MAİB

Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, değişen küresel dengelerin sanayi yatırımlarını şekillendirdiğini aktardı. Savunma sanayisindeki yatırımların Türk makineciler için kritik fırsatlar barındırdığını belirten Yılmaz, Avrupa savunma tedarik zincirlerine entegre olmanın kalite standartlarını daha da yukarı taşıyacağını ifade etti. Yılmaz, bu dönüşüm sürecinde kamu desteklerinin devamlılığının hayati önem taşıdığını bildirdi.