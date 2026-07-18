Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun girişimleriyle hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi eklendi. Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen "Üreten Ev Hanımları Kermesi", kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla kapılarını açtı.

Antalya Körfez gazetesinden aktarılan bilgilere göre, etkinliğe bölge halkı ve turistler büyük ilgi gösterdi. Kemer Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Aynur Köslü, kermes alanına giderek kurulan stantları tek tek ziyaret etti. Köslü, kendi elleriyle hazırladıkları ürünleri sergileyen kadınlarla sohbet ederek bol kazanç dileklerini iletti.

KADINLARIN EKONOMİYE KATKISI NASIL SAĞLANIYOR?

Turizm bölgelerinde yerel yönetimler tarafından düzenlenen bu tür etkinlikler, ev hanımlarının hane ekonomisine doğrudan katkı sağlamasına zemin hazırlıyor. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu Kemer gibi ilçelerde kurulan stantlar, el emeği ürünlerin aracısız şekilde doğrudan alıcıyla buluşmasını kolaylaştırıyor.

PROJELER DEVAM EDECEK Mİ?

Belediye yetkilileri, ilçedeki kadın girişimciliğini güçlendiren bu organizasyonların süreceğini bildirdi. Yerel üretimi destekleyen kermeslerin, ilerleyen dönemlerde de kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki yerini sağlamlaştırmak amacıyla Kemer'de vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.