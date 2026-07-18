Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, orta saha rotasyonunu İskoçya'dan yaptığı takviyeyle güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak İskoçya temsilcisi Motherwell takımında görev yapan 26 yaşındaki futbolcu Elliot Watt ile resmi sözleşme imzaladığını kamuoyuna duyurdu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, Karadeniz temsilcisi yetenekli oyuncuyla 4 yıllık bir anlaşma sağladı.

Kariyer basamaklarını İngiltere ve İskoçya liglerinde tırmanan Watt, daha önce Wolverhampton Wanderers ve Salford City gibi kulüplerin başarısı için ter döktü. İskoç orta saha, 2025-2026 sezonunda sahaya çıktığı 42 maçta takımına 6 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak istikrarlı bir grafik çizdi.

KULÜPTEN NASIL BİR AÇIKLAMA GELDİ?

Yeni sezon planlaması doğrultusunda kadrosunu şekillendiren Samsunspor yönetimi, transferi resmi iletişim kanalları üzerinden taraftarlarına müjdeledi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Samsunspor ailesine hoş geldin Elliot Watt! Birlikte nice başarılara!" ifadeleri kullanılarak oyuncuya duyulan güven vurgulandı.

OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Orta saha pozisyonunda görev yapan 26 yaşındaki futbolcunun bir sezonda 42 resmi maça çıkması, fiziksel dayanıklılığının ve maç eksiğinin bulunmadığının önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Toplamda 9 gole doğrudan etki etmesi, oyuncunun sadece oyunun savunma yönüyle değil, hücum organizasyonlarında da aktif rol aldığını işaret ediyor.