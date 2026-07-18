Hafta içi mesai saatleri içerisinde resmi işlemlerini tamamlayamayan vatandaşlar için nöbetçi noter uygulaması hafta sonları da kesintisiz devam ediyor. Antalya Ekspres'in aktardığı bilgilere göre, 19 Temmuz Pazar günü Antalya'nın Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerinde iki farklı noter nöbetçi olarak hizmet verecek.

Nöbetçi noterlikler, hafta içi uygulanan standart mesai saatleri olan 09.00 ile 17.00 arasında açık bulunuyor. Vatandaşlar, araç alım satımı, vekaletname işlemleri ve tasdik gibi acil resmi işlemlerini bu saat dilimleri içerisinde gerçekleştirebilecek.

19 TEMMUZ PAZAR NÖBETÇİ NOTER ADRESLERİ NELER?

Belirlenen takvime göre, pazar günü mesai yapacak ilk noter Döşemealtı ilçesinde bulunuyor. Bu noterlik, Bahçeyaka Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:451/C adresinde işlem kabul edecek. Konyaaltı ilçesinde hizmet verecek diğer nöbetçi noter ise Siteler Mahallesi, Uncalı Caddesi, Karaca Apartmanı No:45/A adresinde vatandaşların işlemlerini yürütecek.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Hafta sonları nöbetçi olan noterlerin listesi ve konum bilgileri, Türkiye Noterler Birliği'nin resmi internet sitesi üzerinden de anlık olarak sorgulanabiliyor. İşlem yapmadan önce kuruma ait sistem üzerinden güncel adres bilgisinin teyit edilmesi, olası zaman kayıplarının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.