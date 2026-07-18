Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Dağköy'de bu yıl 36'ncısı gerçekleştirilen Geleneksel Yağlı Güreşleri, kıyasıya mücadelelere ve kısa süreli gerginliklere sahne oldu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, 17 başpehlivanın er meydanına çıktığı organizasyonda yaşanan arbedeye jandarma ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. Zorlu geçen müsabakaların sonunda kazanan isim belli oldu.

Etkinlikte güreşlerin yanı sıra ağalık ihalesi de büyük bir çekişmeye sahne oldu. Mevcut güreş ağası olan ve unvanı 2 milyon lira bedelle elinde bulunduran Adem Yılmaz, 3 milyon 767 bin liralık yeni teklifiyle gelecek yılın da güreş ağası unvanını korumayı başardı. Organizasyonun spor anlamındaki en dikkat çeken anları ise yarı final eşleşmelerinde yaşandı. Yunus Emre Yaman ile Mustafa Doğan Özkaya arasındaki yarı final karşılaşmasında tansiyon bir anda yükseldi.

Yarı finaldeki iki güreşçinin birbirine sert müdahalelerde bulunması üzerine, orta hakem her iki sporcuya da sarı kart göstererek durumu kontrol altına almaya çalıştı. Yaklaşık bir saat süren ve kavgaya dönüşme eğilimi gösteren müsabaka geçici olarak durdurulurken, tarafların da dahil olduğu arbede jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yatıştırıldı. Karşılaşmanın yeniden başlamasının ardından Özkaya, rakibi Yaman'ı sırtüstü mağlup ederek adını finale yazdırdı.

ALTIN KEMERİN SAHİBİ KİM OLDU?

Gerilimli geçen yarı finalin ardından final müsabakasında Mustafa Doğan Özkaya'nın rakibi tecrübeli isim Mehmet Yeşil oldu. Yine yaklaşık bir saat süren, taktiksel ve fiziksel olarak zorlu geçen mücadelede Özkaya, rakibini puanla geçmeyi başararak altın kemerin sahibi oldu. Müsabakaların tamamlanmasıyla birlikte dereceye giren pehlivanlara madalya ve ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

YAĞLI GÜREŞTE ADRENALİN VE TAKTİK SAVAŞI

Geleneksel ata sporumuz yağlı güreşlerde "el ense" gibi sert fiziksel temaslar, yüksek eforla birleştiğinde zaman zaman sporcular arası anlık gerilimlere yol açabiliyor. Ancak er meydanının yazılı olmayan kuralları gereği bu gerginlikler müsabaka sonunda yerini dostluğa bırakıyor. Nitekim altın kemeri kazanan Özkaya, yaşananların saha içi bir taktik savaşı ve yüksek adrenalinin sonucu olduğunu belirtti. Saha içindeki rekabetin dışarıya taşınmadığını vurgulayan şampiyon güreşçi, sportmenlik örneği sergiledi.

Müsabaka sonrasında açıklama yapan Özkaya, Yunus Emre Yaman ile dışarıda dost olduklarını vurgulayarak hem rakibinden hem de seyircilerden yaşanan durum nedeniyle özür diledi. 2006 yılından bu yana sahalarda olduğunu, Ali Gürbüz ve Mehmet Yeşil gibi isimleri izleyerek büyüdüğünü ifade eden başpehlivan, "Herkes birbirini bildiği için bu bir taktik savaşıydı. Şükürler olsun altın kemeri aldım" dedi. Başpehlivan, kazandığı bu anlamlı ödülü eşine ve ailesine armağan ettiğini sözlerine ekledi.