Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Salah süreciyle ilgili resmi açıklama geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Serdal Adalı, yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandığını ancak menajer kaynaklı pürüzler yaşandığını duyurdu.

Serdal Adalı'nın aktardığına göre, Mısırlı futbolcu ile yapılan görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildi. Ancak transferin tamamlandığına dair kamuoyunda yayılan haberler, müzakere sürecinin seyrini değiştirdi. Adalı, bu haberlerin ardından oyuncunun menajerinin taleplerini astronomik seviyelere çektiğini ve bu durumu şimdilik kabul etmediklerini belirtti.

"BEŞİKTAŞ'IN MENFAATLERİ ÖNCELİĞİMİZ"

Transferin henüz resmiyet kazanmadığının altını çizen Adalı, oyuncu tarafıyla her konuda mutabık olduklarını vurguladı. Menajerin son dakika taleplerine karşı kulübün duruşunu koruduklarını ifade eden Adalı, görüşmelerin kulübün çıkarları doğrultusunda devam ettiğini ve taraftarın içinin rahat olması gerektiğini dile getirdi.

TRANSFER SÜRECİNDE MENAJER ETKİSİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Yüksek profilli futbolcu transferlerinde, kamuoyuna sızan erken haberler genellikle menajerlerin pazarlık gücünü artırmak için strateji değiştirmesine yol açabiliyor. Siyah-beyazlı yönetimin Salah transferinde sergilediği tutum, kulüp ekonomisini korumayı ve menajer komisyonlarını dengede tutmayı hedefleyen standart bir müzakere yöntemi olarak dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki 2-3 gün içinde oyuncunun temsilcileriyle yeniden masaya oturması bekleniyor. Tarafların mali şartlarda ortak bir noktada buluşması halinde sürecin resmiyete dökülebileceği öne sürülüyor.