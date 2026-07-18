Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 15,59 kilometre derinlikte 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, hem bölgedeki fay hareketliliğine hem de olası Marmara depremine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Malatya çevresindeki fay hatlarında uzun süredir stres biriktiğine dikkat çeken Üşümezsoy, daha önce Pütürge ve Sincik depremleri gecesinde bu bölge için 6 ile 6,5 büyüklüğü arasında sarsıntılar veya çok sayıda 5 büyüklüğünde deprem olabileceği uyarısında bulunduğunu hatırlattı. Çelikhan'a kadar uzanan fayın henüz kırılamadığını belirten uzman isim, 6 Şubat depremlerinde Pazarcık, Gölbaşı ve Erkenek hatlarının kırılmasına rağmen bu bölgedeki stresin boşalmadığını aktardı.

MALATYA BLOĞUNDA STRES BİRİKİMİ DEVAM EDİYOR

İki taraftan gelen stres yüklenmesi sebebiyle bölgede hareketlilik yaşandığını ifade eden Üşümezsoy, kuzeydeki Malatya bloğunun güney kenarını oluşturan Kale, Battalgazi ve kısmen Yeşilyurt'a uzanan kesimde bu tür depremlerin oluşmasının beklenen bir durum olduğunu bildirdi.

İSTANBUL İÇİN BEKLENEN DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Uzun yıllardır kamuoyunda tartışılan büyük İstanbul depremi senaryolarına ilişkin CNN Türk yayınında konuşan Üşümezsoy, Marmara Denizi'ndeki fay yapısına dair farklı bir tablo çizdi. Bilim dünyasında sıkça gündeme gelen geniş çaplı kırılma teorilerinin aksine, Silivri ile Kumburgaz arasındaki fayın en fazla 6,5'in altında bir büyüklükte deprem üretebileceğini savundu.

Büyükçekmece'den Yeşilköy'e kadar uzanan kesimde aktif bir fay bulunmadığını belirten Üşümezsoy, ölü olarak bilinen Ada Fayı'nın bu bölgenin devamı niteliğinde olduğunu dile getirdi. Marmara'da risk taşıdığı öne sürülen iki parçadan daha tehlikeli olan kesimin geçmişte kırıldığını ve 6,3 büyüklüğünde sarsıntı ürettiğini hatırlatan deprem bilimci, doğuya yani Avcılar sırtlarına doğru uzanan aktif bir fay hattı bulunmadığının altını çizdi.