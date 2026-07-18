Tekniker Aybike Hanım, yeni yaşını yakın dostları Nur, Nadide ve Aycan hanımların katıldığı özel bir organizasyonla karşıladı. Yerel basında yer alan haberlere göre, kutlamanın adresi İnkılap İçkili Lokanta oldu.

Müzik ve lezzetli ikramların eşlik ettiği gecede, doğum günü pastası kesilirken bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Havalimanı çalışanı, mühendis ve ev hanımı olan yakın arkadaş grubunun bir araya geldiği etkinlik, oldukça samimi anlara sahne oldu. Yeni yaş heyecanını paylaşan dostlar, gece boyunca keyifli vakit geçirdi.

SOSYAL YAŞAMIN BİRLEŞTİRİCİ ROLÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Bölgedeki sosyal yaşamın dinamiklerini yansıtan bu tür cemiyet buluşmaları, farklı meslek gruplarından insanları bir araya getirerek günlük streslerden uzaklaşma imkanı sunuyor. Kendisi için hazırlanan bu anlamlı doğum günü sürprizi karşısında mutluluğunu gizlemeyen Aybike Hanım, geceyi organize eden ve katılım sağlayan tüm sevdiklerine teşekkürlerini aktardı. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirildi.