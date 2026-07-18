İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin önemli veriler paylaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’nde incelemelerde bulunan Bakan Çiftçi, Türkiye genelindeki sahipsiz hayvanların yıl sonuna kadar tamamen toplanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi'nin aktardığına göre, ülke genelindeki sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92,35'i halihazırda barınaklara ve doğal yaşam alanlarına yerleştirilmiş durumda. Toplama süreci ilk olarak 15 Mart itibarıyla 51 il özel idaresinin bulunduğu şehirlerde başlarken, temmuz ayından itibaren 30 büyükşehre yaygınlaştırıldı.

YENİ DÖNEMDE HANGİ ADIMLAR ATILIYOR?

2024 yılında hayata geçirilen yasal düzenlemeyi hatırlatan Çiftçi, önceki topla, kısırlaştır ve sokağa bırak uygulamasının sona erdiğini vurguladı. Yeni sistemin toparla, tedavi et, kısırlaştır ve barınakta muhafaza et prensibine dayandığını belirten İçişleri Bakanı, Kocaeli'deki 180 dönümlük tesiste şu an 6 bin 500 hayvanın bakıldığını ifade etti. Tesiste 12 veteriner hekim olmak üzere toplam 85 personel görev yapıyor.

SOKAKLARIN GÜVENLİĞİ VE SAHİPLENDİRME ÇAĞRISI

Yıl sonuna kadar sokaklardaki tüm hayvanların toplanmasıyla hem kamusal alanların daha güvenli hale gelmesi hem de hayvan refahının artırılması planlanıyor. Hayvanların sokak şartlarından kurtarıldığına dikkat çeken Bakan Çiftçi, barınaklarda bakımı tamamlanan binin üzerinde hayvanın sahiplendirildiğini belirterek vatandaşlara yeni yuva olma çağrısında bulundu.