Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza sonrası yaşanan gerginlik ise çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden sona erdi.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Örnek Mahallesi 1058 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muammer A. yönetimindeki motosiklet ile Hüseyin K.’nın kullandığı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA SONRASI GERGİNLİK

Kazanın ardından olay yerinde kısa süreli gerginlik yaşandı. Motosiklet sürücüsünün yakını olduğu iddia edilen bir kişinin, hafif ticari araç sürücüsüne saldırmak istediği öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden kontrol altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.