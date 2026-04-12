İstanbul’da başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında birçok isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

ÜNLÜ İSİMLER LİSTEDE

Operasyon kapsamında aralarında İlker İnanoğlu, Cem Adrian, Mika Slowana, Özlem Parlu, Elif Karaarslan ve Samet Liçina’nın da bulunduğu isimler hakkında gözaltı kararı verildi.

BAZILARI YURT DIŞINDA

Edinilen bilgilere göre, İlker İnanoğlu ve Cem Adrian’ın yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer isimlerin ise gözaltına alındığı bildirildi.