Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan trafik kazası, çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi. Side Mahallesi’nde meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, bölgede trafik güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veli Ç. yönetimindeki 34 KSB 729 plakalı hafif ticari araç ile Sultan A.’nın kullandığı 21 DZ 788 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sultan A.’ya ilk müdahale olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.