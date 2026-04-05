Antalya’nın turizm cenneti Kaş’ta sabah saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış, deniz renginde dikkat çeken bir değişime neden oldu. Yağışın ardından yüksek kesimlerden taşınan suyun denize ulaşmasıyla birlikte kıyı hattında renk değişimi gözle görülür hale geldi.

DENİZ İKİ RENK OLDU

Yağmur sularının taşıdığı toprak ve sediment, özellikle Marina, Kaş Limanı ve Küçük Çakıl Plajı çevresinde denizin rengini etkiledi. Kıyıya yakın bölgelerde kahverengi tonlar oluşurken, açık kesimlerde denizin turkuaz mavisi korunmaya devam etti.

Ortaya çıkan görüntüde denizin bir tarafının mavi, diğer tarafının kahverengi olması dikkat çekti. Bu doğa olayı, bölgede görsel olarak ilginç bir manzara oluşturdu.

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Mavi ile kahverenginin iç içe geçtiği bu anlar dron kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yağmur sularının denize karıştığı hat net şekilde izlenebiliyor.

DOĞAL BİR SÜREÇ

Uzmanlara göre bu tür renk değişimleri, özellikle ani ve yoğun yağışların ardından sıkça görülüyor. Yağmur sularının taşıdığı toprak ve mineraller, kısa süreli olarak denizin rengini değiştirebiliyor. Bu durum genellikle kalıcı olmuyor ve deniz, akıntıların etkisiyle kısa sürede eski görünümüne kavuşuyor.

TURİZM BÖLGESİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Yaz sezonuna hazırlanan Kaş’ta yaşanan bu görüntü, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekti. Bölgedeki işletmeciler, bu tür doğa olaylarının geçici olduğunu ve deniz kalitesini uzun vadede etkilemediğini ifade ediyor.