Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 yılında gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla 'mutlak butlan' sayılarak iptal edilmesini değerlendirdi. Türkgün gazetesine verdiği özel röportajda süreci yorumlayan Bahçeli, yargı kararının açık olduğunu ve mevcut durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı statüsü taşıdığını bildirdi. Bahçeli, mahkeme kararının uygulanması aşamasında yaşanan olayların demokrasiye uygun düşmediğini vurguladı.

Herhangi bir siyasi partinin iç işlerine müdahale etme niyetleri olmadığını belirten MHP lideri, Türkiye'nin istikrarı için siyasi kurumların güçlü kalması gerektiğini aktardı. MHP'nin 57 yılı aşan siyasi geçmişinde benzer dizayn girişimleriyle karşılaştığını hatırlatan Bahçeli, 1992 yılında 19 milletvekiliyken yaşanan ayrılıkları ve 2016 yılındaki hukuksuz müdahale çabalarını örnek gösterdi. Bahçeli, siyasi partilerdeki kurumsal zayıflamanın meclis dışı arayışlara ve sokak hareketlerine zemin hazırlayabileceği uyarısında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN YENİDEN İNŞA SÜRECİ

Yargıtay'ın nihai kararı henüz kesinleşmemiş olsa da mevcut mahkeme hükmünün bağlayıcı olduğuna dikkat çeken Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık makamının gereklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun öncelikle genel merkeze yerleşerek parti içindeki dağınıklığı gidermesi gerektiği öne sürüldü. Bahçeli, bu adımların bir çöküş değil, partinin yeniden inşası ve demokrasiye kazandırılması adına zorunlu olduğunu belirtti.

MUTLAK BUTLAN KARARI SİYASİ DENGE İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Hukuk sisteminde bir işlemin kurucu unsurlarındaki eksiklik nedeniyle baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına gelen 'mutlak butlan' kararı, siyasi partiler kanununda doğrudan eski yönetimin göreve dönmesi sonucunu doğuruyor. Bu hukuki durum, parti içi muhalefet ile mevcut yönetim arasındaki dengeleri tamamen değiştirirken, olağanüstü kurultay süreçlerinin de yasal zeminini yeniden belirliyor. Bahçeli'nin süreçle ilgili uyarıları, ana muhalefet partisindeki bu yönetim boşluğunun ülke genelindeki siyasi istikrarı doğrudan etkileme potansiyeline dayanıyor.

CHP İÇİN DÖRT AŞAMALI YOL HARİTASI

Krizin sokak eylemlerine dönüşme riskinden endişe duyduklarını aktaran Bahçeli, CHP'nin kuruluş kodlarına dönmesi için dört aşamalı bir öneri sıraladı. İlk olarak parti içindeki nefret dilinin terk edilerek Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel muhataplığında bir uzlaşı ortamı kurulması gerektiği açıklandı. Ardından şeffaf bir arınma süreciyle usulsüzlüğe karışanların uzaklaştırılması, üye kayıtlarının yenilenmesi ve kurumsal aidiyetin tesis edilmesi gerektiği bildirildi. Bahçeli, tüm bu adımların ardından partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde büyük kongreye gidilebileceğini sözlerine ekledi.