Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, son günlerde parti içinde yaşanan liderlik ve olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel, mahkemenin verdiği kararın ardından yeniden genel başkanlık makamında hak iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap vererek, kurultay sürecinin önünde herhangi bir yasal engel olmadığını dile getirdi.

Basına yansıyan açıklamalara göre Özel, Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay tarafından alınmış bir tedbir kararı bulunduğuna yönelik ifadelerini değerlendirdi. Olağan ya da olağanüstü kurultay süreçlerinin tamamen yeni bir kurucu işlem niteliği taşıdığını belirten Özel, mevcut tedbir kararlarının parti içi seçime engel teşkil etmediğini vurguladı. Sürecin işleyişinin tamamen niyete bağlı olduğunu belirten Özel, 45 gün içerisinde kurultay yapabilmek için hukuken 3-4 farklı yöntemin bulunduğunu aktardı.

CHP'Yİ SİYASET ŞEKİLLENDİRİR

Olası bir hukuki müdahale senaryosuna da değinen Özel, kurultay kararı alınması durumunda yargı organlarının engelleyici bir tutum sergilemesi halinde parti tabanının bu duruma karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğinin altını çizdi. Partinin geleceğinin mahkeme salonlarında değil, siyasi irade ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi dinamikleri tarafından belirleneceğini ifade etti.

PARTİ İÇİ SÜREÇ NASIL BU NOKTAYA GELDİ?

Türk siyasi tarihinde ender rastlanan bir durum olarak, mahkemenin mutlak butlan kararı vermesiyle birlikte CHP'de yaşanan bu hukuki karmaşa, parti içi dengeleri derinden etkiliyor. Bu arka plan, hem yeni yönetimin meşruiyet tartışmalarını şekillendiriyor hem de olağanüstü kurultay çağrılarının parti tabanında ve kamuoyunda hangi çerçevede ele alındığını gösteren temel bir siyasi zemin oluşturuyor.

GENEL MERKEZDEKİ GERGİNLİĞİN PERDE ARKASI

Açıklamalarında CHP Genel Merkezi önünde yaşanan ve polis müdahalesiyle sonuçlanan gerginliğe de değinen Özel, Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinin binaya alınmamasına yönelik eleştirilerini yanıtladı. Tarafların kurultay tarihini netleştirmek amacıyla karşılıklı 2'şer arkadaş görevlendirdiğini ve saat 12.00'de bir müzakere planlandığını hatırlatan Özel, sabah 7'de genel merkez önüne gelen grubun yapısına dikkat çekti.

Özel, sabah saatlerinde parti binasına gelen kişilerin milletvekillerinden ziyade mafyatik unsurlar barındırdığını ve bu grubun içeri girmesi halinde içerideki öfkeli kalabalıkla birlikte çok daha olumsuz manzaraların ortaya çıkabileceğini savundu. Kılıçdaroğlu'nun bu kişileri kendisinin yönlendirmediğini beyan ettiğini aktaran Özel, planlanan müzakere saati öncesinde yaşanan bu baskın girişiminin uzlaşmacı bir tavır olmadığını sözlerine ekledi.