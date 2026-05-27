Kene tutunması halinde çıplak elle müdahale edilmemesi ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği belirtilirken, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayati risk oluşabileceğine dikkat çekildi. Kurban Bayramı'nda yeşil alanlara gidilmesi halinde önlem alınması gerektiğini belirten AÜ Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, özellikle çocukların açık alan dönüşlerinde koltuk altı, kasık ve vücudun kıvrımlı bölgelerinin aileler tarafından dikkatlice kontrol edilmesi uyarısında bulundu. Çetin, "Bu yıl bitki örtüsü ve bitki çoğalması arttı. Bu sebeple kenelerin de çoğalabileceğini tahmin ediyoruz. Özellikle yeşil alanlara giderken dikkatli davranmak gerekiyor" dedi.

