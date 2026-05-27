ABD'nin Washington eyaletine bağlı Longview kentinde faaliyet gösteren bir kağıt ve ambalaj fabrikasında sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yerel saatle 07.30 sularında yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.

Longview İtfaiye Departmanı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, olay tesisteki üretim aşamasında kullanılan ve 'beyaz sıvı' olarak adlandırılan kimyasal karışımın depolandığı tankta gerçekleşti. İtfaiye ekipleri, kimyasal reaksiyon ve yangın riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

9 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR

Meydana gelen kimyasal tank patlamasında ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 8'i şirket çalışanı ve 1'i müdahaleye katılan itfaiye eri olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yetkililer, patlama sonrasında tesiste bulunan 9 kişiye ise henüz ulaşılamadığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

KAĞIT ÜRETİMİNDE KULLANILAN BEYAZ SIVI NEDİR?

Endüstriyel kağıt üretim sürecinde selülozu odundan ayırmak için yaygın olarak kullanılan 'beyaz sıvı' (white liquor), sodyum hidroksit ve sodyum sülfür içeren oldukça aşındırıcı bir kimyasal karışımdır. Bu tür kimyasalların yüksek basınçlı ve sıcak tanklarda muhafaza edilmesi, olası sızıntı veya reaksiyon durumlarında ciddi endüstriyel kaza risklerini beraberinde getirmektedir.