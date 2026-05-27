İspanya'da siyasi tansiyon, Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) genel merkezine yapılan polis baskınıyla zirveye ulaştı. Adli kaynakların aktardığına göre, İspanya Jandarması'nın özel birimi UCO'ya bağlı ekipler çarşamba günü parti binasına girerek devam eden bir soruşturma kapsamında çeşitli belgeler talep etti.

El Confidencial gazetesinin haberine dayandırılan bilgilere göre, söz konusu operasyon SEPI devlet holding şirketindeki iddia edilen usulsüzlüklere dayanıyor. Soruşturma dosyasında eski parti üyesi Leire Diez'in de adının geçtiği belirtildi. Olay, ülkede uzun süredir devam eden siyasi ve hukuki tartışmaların yeni bir halkası olarak görülüyor.

ESKİ BAŞBAKAN ZAPATERO MERCEK ALTINDA

Operasyonun yankıları sürerken, 2004-2011 yılları arasında başbakanlık yapan Jose Luis Rodriguez Zapatero hakkındaki incelemeler de dikkat çekiyor. Zapatero'nun, devlet destekli bir havayolu şirketinin kurtarılması sürecinde usulsüzlük yaptığı iddia ediliyor. Hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddeden eski başbakan, sürecin hukuka uygun işlediğini savunuyor.

SANCHEZ'İN YAKIN ÇEVRESİNDEKİ İDDİALAR NELER?

Başbakan Sanchez'in sadece siyasi müttefikleri değil, aile üyeleri de yargı kıskacında bulunuyor. Sanchez'in eşi Begona Gomez ayrı bir yolsuzluk davasında soruşturulurken, kardeşi David Sanchez'in nüfuz ticareti suçlamasıyla hakim karşısına çıkması bekleniyor. Ayrıca eski ulaştırma bakanı Jose Luis Abalos'un kendi yolsuzluk davasında karar aşamasına gelindiği aktarıldı. Başbakan Sanchez ise bu davaları sağcı kesimlerin yürüttüğü asılsız bir karalama kampanyası olarak nitelendiriyor.

SİYASİ KRİZ ERKEN SEÇİM GETİRİR Mİ?

İspanya'da iktidar partisinin kilit isimlerine ve başbakanın ailesine yönelik eş zamanlı yürütülen bu soruşturmalar, koalisyon hükümeti üzerindeki siyasi baskıyı tarihi bir seviyeye taşıyor. Ana muhalefetteki muhafazakar Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, hükümetin meşruiyetini kaybettiğini öne sürerek erken seçim çağrısı yaptı. Çarşamba günü Papa XIV. Leo'nun ziyareti öncesi Vatikan'da bulunan Sanchez'in, ülkeye dönüşünde geniş çaplı bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.