TÜRKİYE Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara kurban eti saklama yöntemleri ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Osman Yardımcı, kurban etinin yanlış saklanmasının hem ekonomik kayba hem de sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi. Vatandaşların özellikle kurban kesiminin ardından yapılan muhafaza hatalarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Yardımcı, etlerin poşete konularak doğrudan dolaba kaldırılmaması gerektiğini anlattı.

