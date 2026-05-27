A Haber'in aktardığı iddialara göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde iki lüks araç, üzerlerinde yer alan dikkat çekici ifadelerle satışa çıkarıldı.

İlter Yeşiltaş'ın bildirdiğine göre, söz konusu araçlardan ilki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında adı geçen müteahhit Aziz İhsan Aktaş ile ilişkilendiriliyor. Gündeme gelen iddialarda, aracın Aktaş tarafından genel merkeze hediye edildiği öne sürülürken, aracın üzerinde "Müteahhit Aziz'den satılık HARAM araç" ifadesinin yer aldığı belirtildi.

İKİNCİ ARAÇTA KİMİN İSMİ GEÇİYOR?

Teşhir edilen diğer aracın ise Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile bağlantılı olduğu aktarıldı. Mevcut yönetimin iddialarına dayandırılan haberde, bu aracın iç dizayn masraflarının belediye bütçesinden karşılandığı öne sürüldü. Aracın camına ise "Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık HARAM araç" yazısının asıldığı ifade edildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİALARA YANITI NE OLDU?

Konuya ilişkin değerlendirmesi basına yansıyan Özgür Özel, parti içindeki bu lüks araç kullanımından sonradan haberdar olduklarını açıkladı. Özel, iç dizayn masraflarının Özkan Yalım'ın kendi cebinden karşılandığını bildiklerini belirterek, "Eğer bir kamu zararı varsa bunu öderiz" ifadelerini kullandı.

SİYASİ PARTİLERDE BAĞIŞ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye'de Siyasi Partiler Kanunu'na göre, siyasi partilere yapılan ayni veya nakdi bağışların yasal sınırlar çerçevesinde ve şeffaf bir şekilde kayıt altına alınması gerekiyor. Kaynağı tartışmalı olan veya kamu kaynaklarının kullanıldığı şüphesi taşıyan tahsisler, siyasi etikte denetim mekanizmalarının önemini ortaya koyuyor. Tartışmalara yol açan bu tür varlıkların elden çıkarılması, kurumsal şeffaflık sağlama adımı olarak değerlendirilebiliyor.

Genel merkez önünde sergilenen bu iki aracın kısa süre içinde satılması planlanıyor. Satıştan elde edilecek gelirin nasıl değerlendirileceği ve iddiaların hukuki boyutu kamuoyu tarafından takip ediliyor.