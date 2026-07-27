Kaza, Manavgat Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre M.İ. yönetimindeki 07 CKY 272 plakalı otomobil ile aynı yönde sağ şeritte ilerleyen A.E.Y. idaresindeki 07 BPS 788 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın öncesinde motosiklet sürücüsünün yaptığı ani manevranın etkili olduğu belirtildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası, kazayı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin çarpışması ve ardından yaşanan hareketlilik yer aldı.

Üç kişi yaralandı

Kazada motosiklet sürücüsü A.E.Y., motosiklette yolcu olarak bulunan A.Y. ile otomobilde yolcu konumundaki E.İ. yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis inceleme başlattı

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarının da soruşturma kapsamında değerlendirileceği öğrenildi.