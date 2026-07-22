AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, temeli 3 Mayıs 2023 tarihinde atılan 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanesi inşaatında yaşanan gecikmelere ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Çetin'in aktardığına göre, projede duraksamaya yol açan temel etkenin zemin etüdü çalışmaları sırasında tespit edilen teknik sorunlar olduğu bildirildi.

Hastane inşaat alanında yapılan incelemelerin ardından alternatif yer seçeneklerinin de masaya yatırıldığı, ancak mevcut alanın zemin güçlendirmesi yapılarak projenin aynı yerde devam etmesine karar verildiği ifade edildi. Bu mühendislik kararının projeye mecburi bir ek maliyet getirdiği belirtildi.

İKMAL İHALESİ İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Sosyal medyada yer alan eleştirilere yanıt veren Çetin, Sağlık Bakanlığı tarafından ikmal ihalesi için gerekli ön hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Yeni ihale sürecinin sonuçlanmasının ardından inşaat çalışmalarının kaldığı yerden hızla devam edeceği ve sağlık tesisinin Manavgat halkının hizmetine sunulacağı duyuruldu. Çetin, zemin sorunları gibi mühendislik gerektiren konuların siyasi polemik malzemesi yapılmaması gerektiğini vurguladı.

İKMAL İHALESİ PROJEYİ NASIL ETKİLEYECEK?

Kamu yatırımlarında zemin sıvılaşması veya öngörülemeyen altyapı sorunları ortaya çıktığında, projenin güvenliğini sağlamak amacıyla mecburi revizyona gidiliyor. Ortaya çıkan ek maliyetler ve teknik güncellemeler, mevzuat gereği "ikmal ihalesi" (tamamlama ihalesi) adı verilen yeni bir hukuki süreci zorunlu kılıyor. Manavgat Devlet Hastanesi'nde de zemin güçlendirme ihtiyacı nedeniyle bu yasal prosedürün işletildiği biliniyor.

Antalya genelinde sağlık ve ulaşım yatırımlarının sürdüğüne dikkat çeken yetkililer, hastanenin tamamlanması için mali ve teknik detayların netleşme aşamasında olduğunu aktardı. Projenin güncel takvimi ve inşaatın yeniden başlama tarihi ise ihale sürecinin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.