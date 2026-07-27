Yunanistan'da gümrük personelinin iş bırakma eylemi başlatması, Edirne üzerinden komşu ülkeye yapılan kara yolu ulaşımını durma noktasına getirdi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, grev kararı sebebiyle Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araçların Yunanistan tarafına geçişine izin verilmiyor.

Türkiye'deki tatillerini tamamlayarak Avrupa ülkelerine dönüş yoluna geçen gurbetçiler, sınırda beklenmedik bir engelle karşılaştı. Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen araç sahipleri, sahadaki görevliler tarafından durum hakkında bilgilendirildi. Sınır hattında uzun kuyruklar ve aksamalar yaşanmaması amacıyla sürücüler, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na sevk ediliyor.

GURBETÇİLER ALTERNATİF KAPILARA YÖNELİYOR

Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelere dönmek üzere yola çıkan vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Almanya'ya seyahat eden Ahmet Türkoğlu ve Fransa'ya giden Cihan Rayman, çıkış için başlangıçta Pazarkule'yi tercih ettiklerini ancak grev nedeniyle rotalarını değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Belçika'ya dönen Nesimi Can ise yetkililerin yönlendirmesiyle yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'na hareket ettiklerini aktardı.

AVRUPA'YA KARA YOLUYLA ÇIKACAKLAR NE YAPMALI?

Yunanistan gümrüklerindeki iş bırakma eylemlerinin ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, bu güzergahı kullanacak yolcuların seyahat planlarını güncellemeleri öneriliyor. Uzmanlar, Avrupa'ya kara yoluyla geçiş yapacak sürücülerin zaman kaybı yaşamamak adına doğrudan Bulgaristan üzerinden açılan sınır kapılarını tercih etmelerinin ve yola çıkmadan önce gümrük kapılarındaki anlık yoğunluk durumunu kontrol etmelerinin önemine dikkat çekiyor.