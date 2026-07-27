Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Manavgatlı sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkatleri üzerine çekti. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, turnuvada üstün performans sergileyen üç sporcu, Ağustos ayında yapılacak olan Gelişim Millî Takım Kampı kadrosuna seçildi.

Zorlu geçen şampiyonada mindere çıkan Umut Altay, kendi kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı organizasyonda ter döken Ali İhsan Bacaksız ve Ahmet İhsan Çolak ise Türkiye beşinciliğini elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

ÖZEL SPORCU KAZIM ATİK MİNDERDE

Şampiyonanın en dikkat çeken anlarından biri ise özel bir sporcunun katılımı oldu. Manavgat Belediyesi bünyesinde yer alan Down sendromlu Kazım Atik, Türkiye Güreş Federasyonu'nun özel davetlisi statüsüyle organizasyonda yer aldı. Turnuva bitiminde Atik'e, gösterdiği azimden dolayı madalya ve çeşitli güreş malzemeleri takdim edildi.

GELİŞİM KAMPI SPORCULAR İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Ağustos ayında düzenlenecek olan Gelişim Millî Takım Kampı, genç güreşçilerin profesyonel kariyerleri için kritik bir eşik olarak kabul ediliyor. Bu tür kamplar, yerel yeteneklerin A Millî Takım seviyesine hazırlanması ve uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil edecek güçlü altyapının oluşturulması amacıyla büyük önem taşıyor.

Sporcuların elde ettiği bu başarı sonrası yerel yönetimden de destek mesajı geldi. Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, hem dereceye giren üç genç güreşçiyi hem özel sporcu Kazım Atik'i hem de bu başarıda büyük pay sahibi olan antrenörleri tebrik etti.