Antalya Valiliği ve Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 29 Temmuz 2026

Çarşamba günü için bölgenin doğu kesimlerine yönelik kuvvetli rüzgar uyarısı yayımladı. Açıklamaya göre, Serik, Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Zaman zaman şiddetini artıracak olan rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi. Uyarı, 29 Temmuz saat 00.00'da başlayıp aynı gün 23.59'a kadar geçerliliğini koruyacak.

RİSKLERE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Valilik açıklamasında, fırtınanın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği vurgulanarak vatandaşların tedbirli olması istendi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamaların yanı sıra çatı uçması, ağaç veya elektrik direklerinin devrilmesi gibi risklere dikkat çekildi. Özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde, sera naylonlarının ve açık alandaki malzemelerin rüzgara karşı güvenliğe alınması büyük önem taşıyor.

BÖLGEDEKİ HAVA DURUMU NASIL SEYREDİYOR?

Bölgede geçtiğimiz hafta yaşanan yağışlı ve serin havanın ardından termometreler yeniden 40 derece seviyelerine yaklaşmıştı. Ani hava değişimleri, yerel afet risklerini de beraberinde getiriyor. Nitekim 24 Temmuz 2026 gecesi Serik ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi'nde meydana gelen sağanak ve hortum, evlerin çatılarına ve tarım alanlarındaki seralara zarar vermişti.

Uyarı kapsamındaki Manavgat ve Gündoğmuş'un Alanya ile sınır komşusu olması, fırtınanın olası yansımaları açısından Alanya kamuoyunda da yakından takip ediliyor. Sınır bölgelerindeki üreticilerin ve sürücülerin, gün boyu sürecek rüzgar hamlelerine karşı teyakkuzda kalması tavsiye ediliyor.