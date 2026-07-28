Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşması 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Maç saat kaçta başlayacak?

Polonya'da oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İlk maç da aynı kanaldan şifresiz ekranlara gelmişti.

Canlı yayın şifresiz mi?

Evet. Gornik Zabrze - Fenerbahçe mücadelesi Türkiye'de TV100 üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Sarı-lacivertliler, ilk maçta Kadıköy'de Anderson Talisca'nın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakaladı. Bu nedenle:

Galibiyet halinde tur atlar.

Beraberlik halinde tur atlar.

Tek farklı mağlubiyette uzatmalara gidilir.

İki veya daha farklı mağlubiyette ise elenir.

Gornik Zabrze - Fenerbahçe maç bilgileri

Maç: Gornik Zabrze - Fenerbahçe

Gornik Zabrze - Fenerbahçe Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu Rövanşı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu Rövanşı Tarih: 29 Temmuz 2026 Çarşamba

29 Temmuz 2026 Çarşamba Saat: 21.00 (TSİ)

21.00 (TSİ) Yayıncı: TV100

TV100 Yayın durumu: Canlı ve şifresiz