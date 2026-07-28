Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunan Göçerler Köyü, 8 Ağustos Cumartesi günü Yörük kültürünü yaşatmak amacıyla geniş çaplı bir keşkek şölenine sahne olacak. Yerel basında yer alan bilgilere göre, bölge halkını bir araya getirmeyi hedefleyen organizasyon kapsamında geleneksel ritüeller yeniden canlandırılacak.

Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, etkinlik saat 15.00'te başlayacak olan geleneksel Yörük göçü ile start alacak. Geçit töreninde Yörük çadırları, develer ve yöresel kıyafetler sergilenerek kültürel miras gözler önüne serilecek. 'Toyumuza okuntulusunuz' çağrısıyla davet edilen vatandaşlara, dev kazanlarda hazırlanan geleneksel keşkek ikram edilecek.

KÜLTÜR MİRASI SAHNEYE TAŞINACAK

Gün boyu sürecek etkinlikte geniş kapsamlı bir sahne programı da yer alıyor. Sunuculuğunu Adem Panayır'ın yapacağı şölende; Özlem Şahin, Sabri Özdemir, Yasin Akkaya ve Samet Bozan yöresel türkülerle sahne alacak. Ayrıca Yörük Efesi Fırat Çakmak, Yörük Ateşi Halk Dansları Grubu ve Temel Köyü Arap Oyun Ekibi gösterileriyle etkinliğe renk katarken, Deveci Osman ile minik fenomen Deniz Kaya da katılımcılarla buluşacak.

ŞÖLEN HANGİ KANALLARDAN İZLENEBİLECEK?

Organizasyon; Göçerler Yayla Muhtarı Celal Hayyar, Antalya Göçerler Mahalle Muhtarı Nadir Doğan, iş insanı Özcan Özalp ve Akdeniz Oyun Havaları yöneticisi Ramazan Açar'ın katkılarıyla düzenleniyor. Akdeniz genelindeki Yörük dernekleri ve Alanya'daki kültür sevdalıları tarafından da yakından takip edilen etkinlik, alana gidemeyenler için ekranlara taşınacak. Şölen programı; Yurtlarımız Toylarımız, Fethiye TV, Beşkaza'nın Sesi ve Seydikemer TV üzerinden canlı yayınlanarak tüm Türkiye'ye ulaştırılacak.