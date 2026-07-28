Hava muhalefeti sebebiyle 27 Temmuz Pazartesi gününe ertelenen CW Enerji Yağlı Güreş Ligi 5. etabı, Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'nda gerçekleştirildi. Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri adıyla düzenlenen organizasyonda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Erkan Taş başpehlivanlık unvanını kazandı.

Aktarılan bilgilere göre zorlu mücadelelere sahne olan er meydanında, Antalyalı güreşçiler turnuvaya damga vurdu. Erkan Taş çeyrek finalde Mustafa Doğan Özkaya'yı, yarı finalde ise Feyzullah Öztürk'ü mağlup ederek adını finale yazdırdı. Aynı kulübün diğer başarılı ismi Mustafa Taş ise çeyrek finalde Kemal Şahin'i ve yarı finalde Enes Doğan'ı geçerek final biletini aldı.

FİNALDE ANTALYA DERBİSİ YAŞANDI

Ordu'daki organizasyonun finali, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iki başpehlivanını karşı karşıya getirdi. Erkan Taş ile Mustafa Taş arasında geçen kıran kırana mücadelenin ilk 30 dakikalık normal süresinde taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Karşılaşmanın puanlama bölümünde rakibine karşı taktiksel üstünlük kuran Erkan Taş, altın kemere uzanan taraf oldu.

KIRKPINAR HEDEFİ VE ANTALYA'NIN GÜREŞTEKİ GÜCÜ

Antalya bölgesinin yağlı güreşlerdeki tarihi başarısı, Ordu'da elde edilen bu çifte finalle bir kez daha tescillenmiş oldu. Kırkpınar'daki unvanını koruma hedefiyle er meydanına çıktığını belirten başpehlivan Erkan Taş, takım arkadaşlarıyla aralarında bir rekabet olmadığını ve birlikte başarılı olmanın önem taşıdığını vurguladı. Taş, desteklerinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediye yönetimine teşekkürlerini iletti.

Finalin diğer ismi Mustafa Taş ise temel amaçlarının izleyicilere seyir zevki yüksek güreşler izletmek olduğunu ifade etti. Taş, organizasyon boyunca kendilerine destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'e özel olarak teşekkür etti. Antalya temsilcilerinin bu çifte başarısı, bölgedeki güreş severler tarafından yakından takip ediliyor.