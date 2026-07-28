Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni taslak yönetmelik, apartmanlardaki tadilat süreçlerini değiştiriyor. Evlerinde düzenleme yapmak isteyen vatandaşlar, binanın dış cephesini etkileyen işlemler için tüm kat maliklerinden onay almak zorunda kalacak.

Düzenlemenin temel amacı binaların görsel ve yapısal bütünlüğünü korumak olarak açıklandı. Basit tamiratlar, can güvenliğine uygun malzeme kullanılması ve binadaki diğer örneklerle uyumlu olması şartıyla yapılabilecek. Ancak ortak alan mimarisini değiştiren müdahalelerde süreç daha sıkı kurallara bağlanıyor.

HANGİ İŞLEMLER İÇİN İZİN GEREKİYOR?

Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde bazı özel tadilatlar için tüm bina sakinlerinden yazılı muvafakatname (izin belgesi) alınması zorunlu hale geliyor. Bu işlemlerin başında açılır, kapanır veya katlanır cam paneller (cam balkon uygulamaları) yer alıyor. Ayrıca çardak, kameriye yapımı ile korkuluk ekleme ve yenileme çalışmaları da komşu onayına tabi tutulacak.

ÇATI TERASLARINA RUHSAT MUAFİYETİ Mİ GELDİ?

Taslak yönetmelik, büyük çaplı yenilemelerde yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına uyulması şartıyla binanın ilk ruhsat aldığı dönemki mevzuatın geçerli sayılmasını öngörüyor. Pratik bir uygulama kolaylığı olarak, çatı katı teraslarının yüzde 40'ını aşmayan cam panel kapatma işlemleri için artık ekstra yapı ruhsatı talep edilmeyecek. Bu durum, özellikle teras kullanımına sahip ev sahiplerinin bürokratik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.