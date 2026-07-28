Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında korkutucu bir yangın paniği yaşandı. Göksu Çayı kenarında yer alan ve içerisinde talaş ile bir otomobilin bulunduğu depodan alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, bölgeye hızla polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye görevlileri, alevlere anında müdahale ederek yangını kontrol altına alma çalışmalarına girişti. Yerel kaynakların aktardığına göre, deponun hemen bitişiğinde yer alan orman ürünleri işleme tesisine alevlerin sıçramaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Fakat içerideki talaşların tutuşmasıyla alevler çok kısa sürede tüm yapıyı sardı.

ALEVLER ARASINDA KALAN OTOMOBİL KURTARILAMADI

Talaşların etkisiyle hızla büyüyen yangın, depo içerisinde park halinde bulunan otomobile de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda alevler çevre binalara yayılmadan tamamen söndürüldü. Soğutma işlemlerinin ardından yapılan ilk incelemede, hem deponun hem de içerisindeki aracın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

TALAŞ GİBİ YANICI MADDELER RİSKİ NASIL ARTIRIYOR?

Ahşap ve orman ürünlerinin işlendiği alanlarda biriken talaşlar, yapısı gereği son derece yüksek yanıcılık potansiyeli taşıyor. Bu tür depolama alanlarında meydana gelen en ufak bir kıvılcımın bile dakikalar içinde büyük çaplı yangınlara dönüşebileceği biliniyor. Yetkililer, benzer tesislerde yangın önleme sistemlerinin aktif tutulmasının ve erken müdahalenin olası felaketleri önlemede hayati bir rol oynadığını belirtiyor.