Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde öğleden sonra hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çakır Caddesi üzerinde konumlanan bir apartmanın 2'nci katındaki dairede saat 16.00 sularında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen alevleri fark eden ev sakinleri, duruma hızla müdahale etti.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN KONTROL

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak daire sakinlerinin kendi çabalarıyla alevleri kontrol altına aldığı öğrenildi. Adrese ulaşan itfaiye personeli, güvenlik kontrolleri yaparak yangının tamamen söndürüldüğünü teyit etti.

ERKEN MÜDAHALENİN ÖNEMİ

Alanya'nın yoğun yerleşime sahip bölgelerinden Mahmutlar'da meydana gelen bu olay, ev yangınlarında ilk müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililerin aktardığına göre, vatandaşların hızlı tepkisi sayesinde yangın diğer katlara sıçramadan engellenmiş oldu. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme devam ediyor.