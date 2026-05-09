Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, 10 Mayıs 2026 tarihinde Antalya genelinde planlı yatırım ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar kapsamında, başta Alanya olmak üzere Aksu, Akseki, Demre, Kaş, Döşemealtı, Kepez, Kumluca, Manavgat ve Muratpaşa ilçelerindeki belirli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

ALANYA'DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Alanya ilçesinde planlanan yatırım çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında iki farklı bölgede kesinti uygulanacak. Akçatı, Bıçakçı, Kestel, Kızılcaşehir, Tosmur, Uzunöz ve Üzümlü mahalleleri ile Baraj Sokak, Hastepe Caddesi, Regülatör Caddesi, Çakıcı Caddesi ve Cevkiroğlu bölgesine elektrik verilemeyecek. Aynı saat diliminde Kestel, Kızılcaşehir ve Oba mahallelerinde bulunan Merines Caddesi, Obaçay Caddesi, Paşalar Sokak, Uğurlu ve Şeremetler bölgelerinde de enerji akışı durdurulacak. Kestel, Oba ve Tosmur gibi nüfus yoğunluğunun ve ticari hareketliliğin yüksek olduğu bölgelerde mesai saatlerine denk gelen 6 saatlik kesinti, bölge esnafının ve vatandaşların önceden tedbir almasını gerektiriyor.

ANTALYA MERKEZ İLÇELERİNDEKİ KESİNTİLER

Muratpaşa ilçesinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında geniş çaplı bakım çalışmaları yapılacak. Etiler, Muratpaşa, Balbey, Kızılsaray, Tahılpazarı, Üçgen, Barbaros, Deniz, Elmalı, Haşimişcan, Kılınçarslan, Kışla, Selçuk, Tuzcular ve Yüksekalan mahalleleri kesintiden etkilenecek. Şarampol, Cumhuriyet, Güllük, Konyaaltı ve Mevlana caddelerinin yanı sıra Abdiipekçi bölgesi ile 4, 37, 45, 75, 78, 79, 81, 82, 90, 104, 131, 132, 400, 458, 477, 561, 572, 577, 828, 835, 858, 860 ve 1 numaralı sokaklarda enerji akışı kesilecek.

Kepez ilçesinde ise Kepez, Santral, Ünsal, Şelale, Düdenbaşı, Emek, Güneş, Karşıyaka, Teomanpaşa, Kızılarık ve Konuksever mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti planlandı. Gazi Bulvarı, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi ile 781, 2202, 2205, 2233, 2757, 2803, 2824, 3906, 3910, 3929, 3938, 5110, 5148, 6021, 6022 ve 6027 numaralı sokaklarda çalışmalar yürütülecek. Aksu ilçesinde Altıntaş, Güzeloba, Karaçallı, Kemerağzı, Mandırlar, Fettahlı, Gökdere, Hacıaliler, Kurşunlu, Macun, Murtuna ve Soğucaksu mahallelerinde TEİAŞ çalışmaları sebebiyle 06.00 ile 12.00 ve 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesintiler uygulanacak. Döşemealtı'nda Bahçeyaka, Altınkale, Aydınlar, Düzlerçamı, Orta, Tomalar, Yeniköy, Yeşilbayır ve Çığlık mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

BATI VE DOĞU İLÇELERİNDE PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Demre, Kaş, Kumluca, Akseki ve Manavgat ilçeleri de yatırım ve bakım programına dahil edildi. Demre'de Beymelek, Gürses, Kaleüçağız, Kapaklı, Yavu, Çevreli mahalleleri; Kaş'ta Boğazcık, Gökçeyazı, Sahilkılınçlı, Sarılar, Bayındır ve Belenli mahalleleri etkilenecek. Bu iki ilçedeki kesintiler 08.00 ile 10.00 ve 09.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Kumluca'nın Adrasan ve Yeşilköy mahallelerinde Deniz ve Karşıyaka caddeleri çevresinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. Akseki'de Boğaz, Demirciler, Fakılar mahallelerinde 09.00 ile 14.00 arasında kesinti yapılacak. Manavgat ilçesi Hocalar Mahallesi Yukarı Sokak çevresinde ise 09.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım faaliyetleri sürdürülecek. Planlı çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yürütüleceği açıklandı.