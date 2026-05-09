Mahmutlar halkının uzun süredir beklediği Nüfus İdaresi şubesi, Alanya Belediyesi Mahmutlar Hizmet Binası’nda kapılarını açmaya hazırlanıyor. Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla mahalle sakinlerini heyecanlandıran bir "kamu hizmeti" müjdesi vermişti. Sönmez’in sır gibi sakladığı ve "Detayları yakında paylaşacağız" dediği o hizmetin, Alanya Nüfus Müdürlüğü Mahmutlar Şubesi olduğu öğrenildi.

RESMİ GÖRÜŞMELERDE MUTLU SON

Mahmutlar’ın ilçe standartlarındaki nüfus yoğunluğu nedeniyle vatandaşların resmi işlemler için Alanya merkeze gitmek zorunda kalması, uzun süredir bölgenin en büyük sorunlarından biriydi. Muhtar Ahmet Sönmez’in yoğun girişimleri ve yürüttüğü diplomasi trafiği neticesinde, Nüfus İdaresi’nin bir şubesinin Mahmutlar’a açılması konusunda sona gelindi. Edinilen bilgilere göre; yeni Nüfus Şubesi, Alanya Belediyesi Mahmutlar Hizmet Binası içerisinde faaliyet gösterecek. Bu sayede vatandaşlar; kimlik kartı, adres beyanı ve diğer nüfus işlemlerini mahalleden ayrılmadan, hızlı ve konforlu bir şekilde halledebilecek.

Gelişmeleri doğrulayan ancak resmi detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması beklenen Muhtar Sönmez, süreci şu sözlerle özetledi: "Vatandaşlarımızın resmi işlemlerini daha hızlı, daha kolay ve mahallemizden ayrılmadan gerçekleştirebilmesi adına yürüttüğümüz çalışmalar olumlu yönde ilerlemektedir. Mahmutlar’ımıza hayırlı olsun."

Hizmetin çok kısa bir süre içerisinde teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyete geçmesi bekleniyor. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi