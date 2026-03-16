​Sahil şeridi boyunca uzanan yürüyüş ve bisiklet yolunun bir kısmının tamamen denize doğru kaydığı, taş ve toprak zeminin boşaldığı görülüyor. Özellikle akşam saatlerinde aydınlatmanın yetersiz olduğu bu noktada, devasa bir çukurun oluşması her an bir kazaya davetiye çıkarıyor.

​‘CAN KAYBI YAŞANMADAN ÖNLEM ALINMALI’

​Yıkılan bölgenin çevresine sadece derme çatma şeritler çekilmiş olması mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Bölgeyi her gün kullanan vatandaşlar, bu basit önlemlerin yeterli olmadığını, özellikle çocukların ve yaşlıların tehlike altında olduğunu belirtiyor.

​Yolun altının boşalması nedeniyle çökmenin her geçen gün ilerlediğini vurgulayan vatandaşlar, yetkilileri acilen kalıcı bir önlem almaya davet etti. Mahalle sakinleri, sahilin eski güvenli haline kavuşturulması için ilgili kurumların bir an önce kapsamlı bir onarım çalışması başlatmasını bekliyor.