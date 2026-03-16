EN BÜYÜK PARAMIZ ARTIK SADECE "BOZUK PARA" HÜKMÜNDE

​1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle girdiğinde "itibarın ve refahın" simgesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük banknotu 200 TL, bugün manav tezgahlarında ayakta kalma mücadelesi veriyor. 17 yıl önce bir market arabasını tıka basa dolduran bu kâğıt parçası, 2026 Türkiye’sinde artık bir kilo dolmalık biberi ucu ucuna alabiliyor.

​133 KİLODAN 1 KİLOYA: MUTFAKTA ENFLASYONUN ACIMASIZ YÜZÜ

​2009 yılının ekonomik verilerine bakıldığında, 200 TL'nin alım gücü bugünkü tabloyla kıyaslanamayacak bir uçurum barındırıyor. O dönem kilosu ortalama 1,50 TL olan sivri biberden, tek bir banknotla tam 133 kilo almak mümkündü. 2026 yılına gelindiğinde ise "indirimli" etiketlerde dahi 169,90 TL’den alıcı bulan aynı ürün, 200 TL’nin karşılığını sadece 1,1 kiloya düşürdü. Bu veriler, paranın sayısal değerinin değil, hayat standartlarının nasıl eridiğinin somut bir kanıtı olarak kayıtlara geçiyor.

​‘İNDİRİMLİ’ ETİKETLER BİLE EN BÜYÜK BANKNOTU ZORLUYOR

​Güncel manav listelerindeki rakamlar, 200 TL’nin artık bir "değer saklama aracı" olmaktan çıkıp "bozuk para" muamelesi gördüğünü belgeliyor. İşte o çarpıcı rakamlar:

​Dolmalık biber (199,90 TL): En büyük kâğıt paramız, artık sadece 1 kilo biberle takas edilebiliyor. Kasaya 200 TL uzatan vatandaşın alacağı para üstü ise sadece sembolik bir 10 kuruş.

​Kapya biber (174,90 TL): Eskiden çuvallarla alınan kapya biber, bugün 200 TL’lik banknotun yanında ancak bir adet marul alınabilecek kadar "yer kaplıyor."

​Yeşil soğan ve kıvırcık: Bir kilo yeşil soğan (109,90 TL) ve bir adet kıvırcık (69,90 TL) sepetine eklendiğinde, 200 TL’den geriye sadece 20 TL kalıyor. 2009 yılında bu meblağ ile bir mahallenin salata ihtiyacı karşılanabiliyordu.

PRESTİJDEN MECBURİYETE: 130 DOLARDAN BİR ÖĞLE YEMEĞİNE

​Tedavüle girdiği gün yaklaşık 130 dolar değerinde olan 200 TL, bugün küresel ölçekte de yerini bir öğle yemeği ya da manavdan alınacak 2-3 parça sebzeye bıraktı. 2009'un "itibarlı" banknotu, 2026'nın sebze tezgahlarında enflasyonun yıkıcı etkisiyle boyun eğmiş durumda. Vatandaşın cebindeki en yüksek değer, mutfaktaki en temel ihtiyaçlar karşısında her geçen gün biraz daha erimeye devam ediyor.