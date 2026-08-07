Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos 2026

Cumartesi günü Antalya genelindeki 9 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Şebeke bakımı, altyapı yatırımı ve deplase çalışmaları kapsamında yapılacak olan kesintiler, genel olarak sabah 09:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

AEDAŞ'ın aktardığı verilere göre, kesintiden etkilenecek yerler arasında Aksu, Kepez ve Muratpaşa'nın yanı sıra çok sayıda kırsal ve sahil mahallesi de bulunuyor. Açıklanan listede Cikcilli, Mahmutlar, Cumhuriyet, Konaklı, Payallar, Demirtaş ve Kargıcak gibi yerleşim yerlerinde gün boyu enerji kesintisi yaşanacağı bildirildi. Ayrıca Aksu Kemerağzı, Kepez Duacı ve Odabaşı ile Muratpaşa'nın Bayındır, Güvenlik ve Sedir mahalleleri de çalışma programına dahil edildi.

KESİNTİ HANGİ SAATLER ARASINDA OLACAK?

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri merkeze alınarak yürütülecek çalışmaların büyük bir kısmı 09:00 ile 16:00 saatleri arasında tamamlanacak. Sadece Gökçebük Hacıoğlan bölgesindeki yatırım çalışmasının 09:30 ile 16:30 saatleri arasında yapılması planlanıyor. Yakacık, Zeytinada, Göçük ve Güneyköy gibi yerleşim yerlerinde de altyapı iyileştirmeleri nedeniyle aynı saat dilimlerinde enerji akışı durdurulacak.

VATANDAŞLAR HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

Planlı kesinti saatlerinde ev ve iş yerlerindeki hassas elektronik cihazların fişten çekilmesi, olası arızaların önüne geçmek adına kritik önem taşıyor. Elektriğin şebekeye yeniden verilmesi sırasında oluşabilecek ani voltaj dalgalanmaları, beyaz eşya ve bilgisayar gibi cihazlarda hasara yol açabiliyor. Ayrıca kesinti süresince buzdolabı kapaklarının kapalı tutulması gıda güvenliğinin korunmasına yardımcı oluyor.

Yaz sezonunun en sıcak günlerinde uygulanan bu kesintilerin, bölgedeki ticari işletmeler ve vatandaşlar tarafından yakından takip edildiği ifade ediliyor. Yetkililer, planlanan bakım çalışmalarının erken bitmesi durumunda belirtilen saatten önce şebekeye enerji verilebileceğini hatırlatarak bölge halkının tedbirli olmasını istedi.