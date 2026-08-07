Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sık sık takipçileriyle paylaşan Aslı Bekiroğlu, tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek dokuzuncu kez ameliyat olacağını açıkladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve geçmiş olsun mesajı aldı.

Zorlu tedavi süreci devam ediyor

Aslı Bekiroğlu, ilk olarak rahminde tespit edilen miyom nedeniyle ameliyat olmuştu. Ancak operasyon sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle beklenenden daha uzun ve zorlu bir tedavi süreci başladı. Son aylarda peş peşe operasyonlar geçirmek zorunda kalan oyuncu, geçtiğimiz günlerde hastane odasından yaptığı paylaşımda "Son inşallah" notuyla sekizinci ameliyatını duyurmuştu.

Bekiroğlu'nun son açıklaması ise tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığını ve yeni bir operasyon daha geçireceğini ortaya koydu.

"Her kadın için gerçekten çok rahatsız edici"

Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda yaşadığı sağlık problemlerinin yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da kendisini zorladığını dile getirmişti.

Bekiroğlu, "Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor. Bu durum her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir sürece sürükleyebiliyor." sözleriyle yaşadığı süreci samimi ifadelerle anlatmıştı.

Hayranlarından destek mesajları yağdı

Dokuzuncu ameliyat haberinin ardından sosyal medya kullanıcıları ve sevenleri, Aslı Bekiroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti. Birçok takipçisi oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederken, paylaşım kısa sürede gündem oldu.