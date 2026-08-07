AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre deprem, 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 10.10'da kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 4.1, derinliği ise 10,86 kilometre olarak ölçüldü.

Merkez üssü Marmaris açıkları

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre depremin merkez üssü Akdeniz olarak belirlenirken, sarsıntının Marmaris'e yaklaşık 73,68 kilometre uzaklıkta meydana geldiği ifade edildi. Depremin özellikle Muğla ve çevresindeki bazı bölgelerde hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.

Olumsuz bir durum bildirilmedi

Depremin ardından AFAD ve ilgili kurumlar bölgede gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı açıklandı.

Yetkililer, vatandaşların resmi kurumlar dışında yapılan bilgi paylaşımlarına itibar etmemesi gerektiğini vurgulayarak, depremle ilgili gelişmelerin AFAD ve valilikler tarafından kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatan uzmanlar ise, özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların olası afetlere karşı hazırlıklı olmalarının ve resmi uyarıları takip etmelerinin önemine dikkat çekiyor.