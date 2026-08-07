Kepez Belediyesi tarafından Altınova Mahallesi'nde organize edilen halk buluşması, bölge sakinlerinin yoğun katılımıyla tamamlandı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve CHP Kepez İlçe Başkanı Ali Murat Özel'in yer aldığı etkinlikte, vatandaşların altyapı ve ulaşıma dair beklentileri dinlendi. Toplantının temel amacı, mahalledeki sorunları birinci ağızdan tespit edip çözüm üretmek olarak açıklandı.

TALEPLER TEK TEK NOT EDİLDİ

Belediye yetkililerinin aktardığına göre, toplantı boyunca çevre düzenlemeleri, ulaşım ağları ve sosyal belediyecilik faaliyetleri detaylı şekilde masaya yatırıldı. Vatandaşların dile getirdiği şikayet ve öneriler, ilgili birimlere iletilmek üzere tek tek kayıt altına alındı. Yetkililer, halkın görüşlerinin belediye hizmetlerinin planlanmasında ve şekillenmesinde belirleyici bir rol üstlendiğini vurguladı.

YENİ PARTİ YÖNETİMİNİN YOKLUĞU KULİSLERİ HAREKETLENDİRDİ

Etkinliğin siyasi boyutunda ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kısa süre önce Yeni Parti Kepez İlçe Başkanlığı görevine getirilen Gökhan Ölmez ve yönetim kurulu üyelerinin programa katılmaması, yerel siyasi kulislerde çeşitli değerlendirmelere yol açtı. Gelişmenin nedenine ilişkin taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

HALK BULUŞMALARI NEDEN ÖNEMLİ?

Yerel yönetimlerin katılımcı demokrasi anlayışıyla yürüttüğü bu tür mahalle buluşmaları, Antalya genelindeki belediyelerin stratejik planlamalarında doğrudan veri kaynağı oluşturuyor. Yüz yüze iletişim sayesinde altyapı ve sosyal hizmet eksiklikleri daha hızlı tespit edilerek müdahale planlarına alınıyor. Kepez'de de vatandaş ile yerel yönetim arasındaki bu köprüyü güçlendirmek amacıyla toplantıların önümüzdeki süreçte farklı mahallelerde devam edeceği duyuruldu.