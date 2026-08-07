Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1,43 TL'lik bir artış öngörülüyor.

Ancak bu artışın tamamı tüketiciye yansımayacak. Eşel mobil sistemi kapsamında zammın yüzde 25'lik kısmı Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanacak. Böylece araç sahipleri istasyonlarda yaklaşık 1,06 TL'lik bir fiyat artışıyla karşılaşacak.

İNDİRİM POMPAYA NEDEN YANSIMADI?

Öte yandan, cuma gününden itibaren geçerli olan 4,35 TL'lik fiyat indirimi tüketiciye yansımadı. Söz konusu indirimin tamamı ÖTV düzenlemesi kapsamında dengelendiği için pompa fiyatlarında herhangi bir düşüş yaşanmadı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Akaryakıt fiyatlarındaki ani dalgalanmaları tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, fiyat artışlarında vergi feragati sağlayarak pompa fiyatını dengeliyor. İndirim dönemlerinde ise devlet, feragat ettiği ÖTV tutarını geri kazanmak için indirimi pompa fiyatına yansıtmak yerine vergi oranını yeniden düzenliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat artışı öncesinde büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt litre fiyatları sabit seyrini koruyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 67,24 TL, motorin 80,01 TL, LPG ise 33,79 TL'den satılıyor. Anadolu Yakası'nda ise benzin 67,08 TL, motorin 79,87 TL ve LPG 33,19 TL seviyesinde bulunuyor.

Başkent Ankara'da benzin 68,20 TL, motorin 81,14 TL, LPG 33,89 TL olarak listeleniyor. İzmir'de ise benzin 68,50 TL, motorin 81,41 TL ve LPG 33,79 TL'den işlem görüyor.