İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen bir düğünde yaşanan olay, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

İddiaya göre düğün salonu işletmecisi, ezan okunması nedeniyle müziğin kısa süreliğine durdurulmasını istedi. Bunun üzerine sahnede bulunan solist, mikrofonla yaptığı konuşmada “Böyle şeyler oluyor bu ülkede” ifadelerini kullandı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca farklı görüşlerden çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar sanatçının sözlerini eleştirirken, bazıları ise ifadelerin farklı şekillerde yorumlanabileceğini savundu.

Olayla ilgili görüntüler kısa sürede birçok sosyal medya hesabında yayıldı. Tartışmaların odağında ise ezan sırasında müziğe ara verilmesi ve sanatçının bu duruma yönelik sözleri yer aldı.

Konuyla ilgili sanatçı veya organizasyon yetkililerinden resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Olayın sosyal medyada gündem olmaya devam ettiği görüldü.