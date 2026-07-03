Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt tabelalarını yeniden değiştirdi. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, 3 Temmuz 2026

Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatında 80 kuruşluk indirime gidildi. Yapılan son fiyat güncellemesi istasyonlardaki pompalara yansıdı.

Son dönemde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları ve piyasa dinamiklerindeki değişimler, araç sahiplerinin günlük yakıt maliyetlerini yakından takip etmesine neden oluyor. Benzin ve motorin gruplarında ise yeni günde herhangi bir fiyat değişikliği bildirilmedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İndirimin ardından istasyonlardaki akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi. Referans olarak alınan İstanbul Avrupa yakası verilerine göre, indirim sonrası LPG'nin litre fiyatı 31.19 TL seviyesine geriledi. Aynı bölgede benzinin litresi 62.77 TL, motorinin litresi ise 64.61 TL üzerinden işlem görmeye devam ediyor.

FİYATLAR İLLERE GÖRE NEDEN DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR?

Akaryakıt ve LPG fiyatları, rafineri merkezlerine olan uzaklık ve taşıma maliyetleri (navlun bedeli) gibi lojistik etkenler nedeniyle iller, hatta ilçeler arasında küçük çaplı farklılıklar gösterebiliyor. Tüketicilerin ödediği nihai tutar, dağıtım şirketlerinin belirlediği tavan fiyatlar kapsamında serbest piyasa koşullarına göre istasyon bazında ufak oynamalar barındırabiliyor. Uygulanan 80 kuruşluk son indirim ise ülke genelindeki tüm istasyonlarda eş zamanlı olarak devreye alındı.