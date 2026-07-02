Toplam 300'ün üzerinde sporcu, antrenör ve teknik ekibin katıldığı şampiyona, Alanya'nın spor turizmi alanındaki yükselen konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Avrupa'nın dört bir yanından gelen genç sporcular, centilmence mücadeleleri ve yüksek tempolu karşılaşmalarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Milli Takımlar Avrupa Şampiyonluğu İçin Sahada

Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen U16 kız ve erkek milli takımları, grup maçlarından itibaren büyük bir rekabet ortaya koyuyor. Geleceğin yıldız sporcularının boy gösterdiği organizasyonda her karşılaşma büyük çekişmeye sahne olurken, tribünlerde de heyecan eksik olmuyor.

Turnuva boyunca oynanan mücadelelerde genç sporcular hem ülkelerini en iyi şekilde temsil etmeye hem de Avrupa şampiyonluğu kupasını kazanabilmek için ter döküyor.

Kıldırgıcı'ndan Milli Takıma Destek Mesajı

Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı da organizasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şampiyonanın önemine dikkat çekti.

Kıldırgıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"5S Avrupa Hokey Şampiyonası Kız-Erkek U16 Milli Takımlarımız da dahil olmak üzere toplam 16 milli takım ve ülke, 300'ün üzerinde sporcu ile Avsallar Spor Kompleksi'nde müsabakalara devam ediyor. Başta Milli Takımımız olmak üzere tüm sporculara başarılar dileriz."

Alanya Spor Turizminde Gücünü Gösteriyor

Son yıllarda ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan Alanya, spor turizmi alanındaki başarısını bu organizasyonla bir kez daha pekiştirdi. Şampiyona sayesinde çok sayıda sporcu, antrenör, yönetici ve aile Alanya'yı ziyaret ederken, organizasyonun ilçe ekonomisine ve turizmine de önemli katkı sunduğu değerlendiriliyor.

Avsallar Spor Kompleksi'nin modern altyapısı ve organizasyon kalitesi, yabancı kafilelerden de tam not aldı.

Şampiyona Devam Ediyor

5S Avrupa Hokey Şampiyonası, önümüzdeki günlerde oynanacak grup ve eleme karşılaşmalarıyla devam edecek. Avrupa'nın gelecekteki yıldız hokeycilerini buluşturan organizasyonda final mücadelelerinin de büyük ilgi görmesi beklenirken, Alanya uluslararası spor organizasyonlarındaki güçlü ev sahipliğini bir kez daha tüm Avrupa'ya göstermeye hazırlanıyor.