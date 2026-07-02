ULAŞIM konforunu artırmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Özçelik, Şıhlar Mahallesi’nde yapımı son aşamaya gelen mahalle konağının da bölgenin büyük bir ihtiyacına yanıt vereceğini söyledi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e inceleme gezisinde Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar ve bölge muhtarları eşlik etti. İlk olarak Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Fakırcalı Mahalle Muhtarlığı önündeki grup yolunda devam eden sıcak asfalt hazırlık çalışmalarını inceleyen Başkan Özçelik, ekiplerle bir araya gelerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve personele kolaylıklar diledi. Daha sonra Yaylakonak Mahallesi Garip Caddesi ile Midan Sokak'ta sürdürülen sathi asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özçelik, bölge sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan yolun ulaşım konforunu artırmayı amaçlayan çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

BAŞKAN ÖZÇELİK: HEDEFİMİZ KONFORLU ULAŞIM

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Özçelik, Yaylakonak Mahallesi Garip Sokak'ta üç günlük çalışma sonucunda 2 kilometrelik yolun tamamlandığını belirterek, ekiplerin daha sonra Tırılar ve Beyreli mahallelerinde çalışmalara devam edeceğini söyledi. Gözübüyük Mahallesi'nde de yol yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Özçelik, kırsal mahallelerde yol seferberliğini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yeniden başlattıklarını kaydetti. Kış aylarında etkili olan yoğun yağışların kırsal yollarda ciddi bozulmalara neden olduğunu belirten Başkan Özçelik, bozulan yolların onarımı için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Belediyeye kazandırılan taş yıkama makinesiyle serilen malzemenin tozdan arındırıldığını ve bu sayede yol kalitesinin artırıldığını ifade eden Başkan Özçelik, "Her şeyin en iyisini yapmamız lazım ki uzun yıllar boyunca bu hizmetler halkımıza hizmet etsin." dedi. Yaylalardaki çalışmaların da aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Özçelik, şantiyelerin faaliyete geçtiğini ifade ederek, "Hedefimiz vatandaşlarımızın hem sahilde hem yaylada en rahat ve en konforlu şekilde ulaşımını sağlayabilmesi. Bunun için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın emeklerini de vatandaşlarımız görüyor." diye konuştu.

“ŞIHLAR MAHALLEMİZİN ÖNEMLİ BİR İHTİYACINI KARŞILIYORUZ”

İnceleme programının son durağı ise Şıhlar Mahallesi'nde mahalle konağına dönüştürülen eski okul binası oldu. Mahalle halkının da katkılarıyla imece usulü yenilenen binayı gezen Başkan Özçelik, çevre düzenlemesi, çatı yenilemesi ve iç mekân düzenlemeleri hakkında bilgi aldı. Şıhlar Mahallesi'nde öğrenci bulunmaması nedeniyle eğitim faaliyetlerine kapalı olan okul binasının köy konağı olarak yeniden hizmete kazandırıldığını belirten Başkan Özçelik, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür -etti. Başkan Özçelik, "Çalışan arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Tertemiz, çok güzel bir çalışma oldu. Fen İşleri Müdürlüğümüze gönülden teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın toplanabileceği, iftar verebileceği, düğünlerini yapabileceği bir alan oluşturuldu. Kapalı alanı, çevre düzenlemesi ve iç tadilatları tamamlandı. Mahalle halkımız da imece geleneğiyle bize destek verdi." ifadelerini kullandı. Atıl durumdaki yapıları vatandaşların kullanımına kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Özçelik, benzer çalışmaların birçok mahallede sürdüğünü belirterek, "Yangın döneminde de gördük ki mahallemizde afet merkezi olarak kullanılabilecek bir alan bile yoktu. Şimdi ise mahallemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak güzel bir tesis kazandırmış olduk." dedi.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN