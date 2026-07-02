Gazipaşa'nın Koru Sahili'nde kaydedildiği iddia edilen görüntüler kamuoyunda tepki topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki erkeğin herkesin kullanımına açık sahil alanında uygunsuz davranışlarda bulunduğu öne sürüldü.

Vatandaşlardan tepki

Olayı gördüklerini belirten bazı vatandaşlar, ailelerin ve çocukların da yoğun olarak bulunduğu sahil gibi kamusal alanlarda bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterdi.

Denetim çağrısı yapıldı

Vatandaşlar, Koru Sahili başta olmak üzere parklar, plajlar ve diğer ortak kullanım alanlarında güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti. Özellikle yaz sezonunda yoğunluk yaşayan bölgelerde denetimlerin sıklaştırılması ve benzer olayların önüne geçilmesi için ilgili kurumların gerekli adımları atmasını istedi.

Resmi açıklama bekleniyor

Olayla ilgili yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Görüntülere ilişkin herhangi bir adli veya idari işlem başlatılıp başlatılmadığı da şu an için bilinmiyor. Resmi makamlardan yapılacak açıklamalar doğrultusunda gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.