Yaklaşık 10 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin en önemli Neolitik yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Çatalhöyük'te açılan sergi, tarih ile çağdaş sanatı aynı potada buluşturarak ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Binlerce Yıllık Miras Sanatla Yorumlandı

ALKÜSEM bünyesinde sekiz farklı eğitim döneminde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı eserlerden oluşan sergide, Çatalhöyük'ün kültürel mirası modern seramik sanatı aracılığıyla yeniden yorumlandı.

Katılımcılar, Neolitik dönemin yaşam biçimini, üretim anlayışını ve kültürel değerlerini kendi sanatsal bakış açılarıyla eserlerine yansıtırken, ortaya çıkan çalışmalar geçmiş ile günümüz arasında güçlü bir köprü oluşturdu.

Eğitmenliğini Serdar Aslan Üstlendi

Serginin eğitmenliğini ve küratörlüğünü, ALKÜ ALTSO Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Serdar Aslan üstlendi.

Sergiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Aslan, uzun soluklu eğitim sürecinin ardından ortaya çıkan eserlerin tarihi mirasa farklı bir bakış açısı kazandırdığını belirtti.

Aslan, şunları söyledi:

"Çatalhöyük'ün mimarisini, ritüellerini, üretim kültürünü, ana tanrıça geleneğini, duvar resimlerini ve insan-doğa ilişkisini çağdaş seramik yorumlarıyla yeniden ele aldık. Toprağın, kilin ve ateşin dönüştürücü gücüyle şekillenen eserlerle Neolitik mirası günümüz sanat anlayışıyla buluşturarak geçmiş ile bugün arasında güçlü bir kültürel bağ kurmayı amaçladık."

Kültürel Miras Gelecek Nesillere Aktarılıyor

Sergi, yalnızca seramik eserlerin sergilendiği bir organizasyon olmanın ötesinde, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan önemli bir kültür projesi olarak öne çıkıyor.

ALKÜ'nün yürüttüğü bu çalışma sayesinde kursiyerler hem uygulamalı sanat eğitimi alma fırsatı bulurken hem de Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden birinin kültürel zenginliğini sanat diliyle ifade etme imkânı yakaladı.

11 Temmuz'a Kadar Ziyaret Edilebilecek

Konya Çatalhöyük Karşılama Merkezi'nde 29 Haziran'da kapılarını açan "Neolitik Hafıza: Çatalhöyük Çağdaş Yorumlar Seramik Sergisi", 11 Temmuz Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Yoğun ilgi gören serginin, hem bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin hem de sanatseverlerin ziyaretleriyle kültürel farkındalığın artırılmasına katkı sunması hedefleniyor.

Serginin hazırlanmasına destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Öğretim Görevlisi Serdar Aslan, ALKÜ'nün kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdüreceğini ifade etti.