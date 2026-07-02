ALANYA’NIN köklü mutfak kültürünün ve yaz-kış vazgeçilmez içeceklerinin başında gelen Fıstıklı Limonata, geleneksel bağlarından koparılmadan geleceğe aktarılıyor. Alanya Belediyesi öncülüğünde Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası ve Alanya Üniversitesi’nin güçlü iş birliğiyle yürütülen tescil süreci neticesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 17/04/2024 tarihinde ‘Mahreç İşareti’ verilerek koruma altına alınan bu eşsiz lezzet için müracaatta bulunan işletmeler, yerinde ziyaret edilerek aslına uygun üretim standartları değerlendirildi. Değerlendirme ziyaretlerine Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa, Alanya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Zehra Kaya ve kurumların teknik ekipleri katıldı.

ONAYLANAN İŞLETMELER ALANYA’NIN KÜLTÜR TEMSİLCİSİ OLACAK

Kent genelinde faaliyet gösteren, menülerinde Alanya Fıstıklı Limonatası’nı bulunduran ve bu tescilli lezzeti geleneksel tarife tam uyumlu olarak hazırladığını beyan eden işletmeler, denetim komisyonu tarafından tek tek incelendi. İlgili kurum temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan denetim heyeti, hazırlama metotlarını, malzeme kalitesini ve aslına uygunluk kriterlerini değerlendirdi. Yapılacak kontrollerin ardından, geleneksel tescilli tarife uygun üretim yaptığı onaylanan başarılı işletmeler, Alanya’nın etkin birer kültür temsilcisi olarak tescil edilip görünürlük kazanacak.

ÇAPA: “YEREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK COĞRAFİ İŞARET İLE MÜMKÜN”

Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’in büyük destekleriyle kurum olarak coğrafi işaretlerin korunması ve doğru işletmeler aracılığıyla kent ekonomisine dahil edilmesi hem ekonomik hem de gastronomi adına sürdürülebilirlik açısından stratejik bir öneme sahip olan, geçmişte yalnızca evlerimizde hazırlayıp misafirlerimize ikram ettiğimiz Alanya Fıstıklı Limonatası’nın bugün menülerde tescilli ürün olarak yer alması çalışmalarını işbirliği ile yürütüyoruz. Taahhüt ettikleri gibi aslına uygun üretim yapan esnafımızın çabalarını tescillemek ve onların emeklerini görünür kılmak adına yapılan saha denetimleri, yeni başvuru yapan işletmeler ile devam edecek. Unutulmamalıdır ki yerel sürdürülebilirlik coğrafi işaretle mümkündür. Bu vesile ile tescile uygunluk alan işletmelerimizi kutluyorum.”

TESCİL İÇİN BAŞVURULAR ALANYA BELEDİYESİ’NE YAPILACAK

Alanya’nın eşsiz lezzetlerinden olan Fıstıklı Limonata yaparak tescil listesine girmek isteyen tüm işletmeler, Alanya Belediyesi’ne başvuru yaparak gerekli incelemelerin ardından uygunluk belgesini alabilecek. Tescil ekibi, Alanya’nın gastronomi kimliğinin turizmde önemli bir yere sahip olması için tüm işletmeleri bu işbirliğine davet ettiğini açıkladı.

Alanya Fıstıklı Limonatası’nı Tescile Uygun Üreten İşletmeler:

• Zeytindalı Cafe

• Lezzet-i Şinas Restoran

• Teras Cafe

• Verçenik Pastanesi

• Kiraz Kitchen & Bar

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN