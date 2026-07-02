AFAD verilerine göre deprem, bugün saat 14.06'da Akdeniz'de, Datça'ya yaklaşık 137 kilometre uzaklıkta meydana geldi. 5.3 (Mw) büyüklüğünde ölçülen depremin yerin 19.87 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Sarsıntı başta Muğla olmak üzere çevredeki birçok il ve ilçede de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yetkililerden yapılan ilk açıklamalarda olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı bildirildi.

AFAD ve ilgili kurumların bölgedeki gelişmeleri takip ettiği belirtilirken, vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları takip etmeleri ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmemeleri istendi.